اليوم السابع
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الاتصالات: نتعاون مع كل جهات الدولة لتقديم الخدمات بسهولة للمواطن

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:35 م
الاتصالات: نتعاون مع كل جهات الدولة لتقديم الخدمات بسهولة للمواطن وزارة الاتصالات
رامى محيى الدين

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قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى والميكنة والتنمية الإدارية، إن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية، أولها التعاون مع كل جهات الدولة في تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة ومحوكمة للمواطن المصري، والثاني تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، أما الثالث، فيتمثل في دعم الشباب للمنافسة بفاعلية في الأسواق المحلية أو الإقليمية والدولية.
 
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامية ندرى رضا: اتفقنا مع كل الجهات على مجموعة خدمات وهى الخدمات الأكثر طلبا من قبل المواطن وتم الاتفاق مع كل الجهات لكى يحصل المواطن على كل الخدمات عن طريق رقم الهاتف والرقم القومى لكى نستطيع توصيل كل الجهات ببعضها تسهيلا على المواطن.
 
وتابع: المستندات التي يتم استخراجها يتم توصيلها بالبريد إلى المنزل ويكون الدفع عن طريق منصات الدفع الإلكترونية أو نقدا عن طريق شركات التحصيل أو عن طريق مكتب البريد، كما شرح كيفية استخراج رخصة القيادة والتسهيلات في الحصول على شهاة البيانات بعد الربط بين الجهات إلكترونيا.

الاتصالات

الخدمات الحكومية

منصة مصر الرقمية

مكاتب البريد



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