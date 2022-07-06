اليوم السابع
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الأمم المتحدة: جمع بيانات 53 دولة أبلغت عن الإصابة بجدرى القردة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:19 م
الأمم المتحدة: جمع بيانات 53 دولة أبلغت عن الإصابة بجدرى القردة جدرى القرود
كتبت: هند المغربي

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أفاد مركز إعلام الأمم المتحدة أنه جارى تجميع بيانات من 53 دولة أبلغت عن حالات إصابة بمرض جدري القردة في مناطق تابعه لمنظمة الصحة العالمية الخمس، وأنه سيكون هناك تحديث أسبوعي يتم نشره على الموقع الرسمي.
 
ولفت مركز اعلام الأمم المتحدة إلى إنه في الوقت الحالي لم يتم تحديد موعد لاجتماع لجنة الطوارئ بشأن جدري القردة، حيث قررت اللجنة مؤخرا عدم اعتبار جدري القردة حالة طارئة تثير قلقا عالميا، لكن يمكنها أن تقرر الاجتماع مرة أخرى إذا كانت هناك زيادة في عدد الحالات، أو أدلة بشأن زيادة شدة المرض، أو تغيّر في الفيروس أو تعزيز في انتقاله. وفق متحدث الصحة العالمية 
 
وأشار تقرير الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 5 آلاف حالة منذ الأول من يناير وحتى 30 يونيو، و إنه كان هناك 5,322 حالة مخبرية مؤكدة، ووفاة واحدة. بالإضافة إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات في جميع المناطق الخمس وكانت معظم الحالات (85 في المائة) في أوروبا، تليها مناطق في أفريقيا والأمريكتين وشرق البحر المتوسط وغرب المحيط الهادئ.
 
وأضاف التقرير أنه في نيجيريا، تم الإبلاغ عن حالة واحدة فقط في الربع الثاني من العام. وكانت منظمة الصحة العالمية تطلب من الدول توخي الحذر من جدري القردة لاحتواء انتشار الفيروس. 
 

الأمم المتحدة

الصحة العالمية

جدرى القردة

الصحة



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