الأفواج السياحية خلال زيارة مسجد الميناء أكبر مزار إسلامى بالغردقة.. صور

التقطت عدسة كاميرا اليوم السابع، مجموعة صور لسياح من جنسيات مختلفة خلال زيارتهم لمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، حيث يعد مسجد الميناء أكبر مزار إسلامي بمدينة الغردقة، ويصل إليه يوميا الآلاف من السياح لزيارته.

وتنظم شركات السياحية يوميا رحلات جولات البلد أو الستى تورز كما يطلق عليها، وذلك لزيارة المناطق الأثرية والقديمة فى مدينة الغردقة وعلى رأسها مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة لكونه أكبر مساجد المدينة، وتم إنشاءه على طراز الفن الإسلامى القديم.

ويشرح مرافق المجموعات السياحية للسياح عن اختلاف الديانات فى مصر، وكذلك العمارة فى الكنيسة والمسجد وكذلك زيارة المارينا القديمة والأماكن المختلفة القديمة مثل سوق الدهار، ويتم الحديث عن جميع المناطق القديمة كنظرة عامةً للمدينة على المناطق الدينية والسياحية والأثرية بها.

وأهم الجنسيات التى تقوم بعملية الرحلات السياحية فى جولات البلد تلك الأيام الألمان والبولنديين والإيطاليين، وعيرهم من الجنسيات، وأن جميع الزائرين لتلك المناطق يقومون بالتقاط الصور المختلفة للمناطق الذين يقومون بزيارتها.

يذكر أن مسجد الميناء الكبير بالغردقة من أهم أماكن الزيارات السياحية وكذلك كنيسة الأنبا شنودة، والمارينا السياحى، وكان قبل ظهور فيروس كورونا تم تحديد غرفة بها إسدالات لارتدائها السيدات من الاجانب قبل دخولهم المسجد لمشاهدة فن العمارة الإسلامية من الداخل إلا أن بعد كورونا اختصرت الزيارة على ساحة المسجد فقط.