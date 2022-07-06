افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية بالحرم الجامعى بأسوان

أسوان -صلاح المسن

أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان أن مركز إبداع مصر الرقمية هو صرح علمي يخدم شباب أسوان وقد تم بنائه على أرض جامعة أسوان بناء على البروتوكول الموقع بين جامعة أسوان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الهدف من أنشاء المركز داخل الجامعه هو أن يكون قريبا من طلاب الجامعه وخريجيها، حتى يتمكن المركز من أداء الدور المنوط به فى خدمة الشباب.

كان قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بافتتاح مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان عن طريق الفيديو كونفرانس وقد حضر الحفل عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الإذن بافتتاح المركز بواسطة مدير المركز المهندس أحمد سالم.