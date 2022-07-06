اعترافات لص التجمع: "سرقت محتويات شقتين سكنيتين بأسلوب كسر الباب"

كتب سليم على

اعترف المتهم بسرقة وحدتين سكنيتين فى منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بأنه نفذ الجريمتين بأسلوب كسر الباب وسرق كمية من الأسلاك الكهربائية من داخلهما.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة"، وتبين أنها حيازة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية)، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، كما أقرا المتهمان بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) أمكن ضبط الأخير وعثر بحوزته على (كمية من الأجهزة والأدوات والمعدات الكهربائية)، وبمواجهته بأقوال المتهمين المضبوطين أقر بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.