استلام الكمية المستهدفة من محصول القمح بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام إحدى شون القمح التابعة لمركز بنى سويف، لرصد الانتهاء من استلام الكمية المستهدفة من الاقماح خلال الموسم الحالى



وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار أعمال التوريد في عدد من المواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام القمح بمراكز ومدن المحافظة، والتي روعي فيها البعد المكاني" للمساحات المنزرعة، موضحا أن إجمالي ما تم توريده بالصوامع والشون"منذ بداية الموسم وحتى الآن " وصل إلى 230 ألف و113 طن،بنسبة "100.04% "أعلى من المستهدف توريده بنهاية الموسم والمقدر بنحو 230 ألف طن.



من جانبه أشار "وصفي عبدالله" وكيل وزارة التموين ببنى سويف إلى انتظام أعمال التوريد ببعض المواقع التي تم تحديدها لاقتصار أعمال التوريد والاستلام بها ، خاصة بعد تحقيق المستهدف من الكميات الموردة وتجاوزها،منوها عن استمرار العمل بمنظومة التوريد لحين صدور قرار وزارة التموين بالإعلان عن انتهاء الموسم ، في ظل انخفاض الكميات الموردة " تدريجياً " والمقررة يومياً من الأقماح المحلية هذا الموسم،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية ،ولتوفير أرصدة إستراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن



يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة تزيد عن 128 ألف و600 فداناً ، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة