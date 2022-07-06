اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استئصال ورم بالعمود الفقري لطفلة تسبب لها في عدم الحركة بالإسكندرية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 02:10 ص
استئصال ورم بالعمود الفقري لطفلة تسبب لها في عدم الحركة بالإسكندرية عملية جراحية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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تمكن فريق طبي، بقسم جراحه المخ والاعصاب وحده العمود الفقري، بجامعة الإسكندرية، بقيادة الدكتور مصطفى العسكري، استشاري ومدرس جراحة المخ والأعصاب، والعمود الفقري، جامعه الاسكندرية من استئصال ورم من العمود الفقري، ضاغط علي النخاع الشوكي، لفتاة سن 14عاما.
 
 
قال الدكتور مصطفى العسكري، استشاري ومدرس جراحة المخ والأعصاب، والعمود الفقري جامعة الإسكندرية، أن الطفلة كانت تعاني من ضعف في الحركة للجزء السفلي من الجسم، وعدم التحكم في عملية البول، ومن خلال القيام بإجراء أشعة الرنين لها، وجد أن هناك ورم كبير بالفقرات، ضاغط علي النخاع الشوكي ويحتاج تدخل جراحي سريع.
 
 
وأضاف العسكري لـ "اليوم السابع"، أنه تم تجهيز غرفة عمليات خلال 24 ساعة، وأن العملية تمت عن طريق الجراحة الميكروسكوبية، وأنه تم استئصال الورم خلال عملية جراحية دقيقة، وتم تثبيت الفقرات بشرائح ومسامير بعد أن أدى هذا الورم إلى تآكل فقرتين وضغط شديد على النخاع الشوكي.
 
 
وأوضح الدكتور مصطفى العسكري، أن الطفلة الان تتحرك بشكل طبيعي وتسير على قدميها، وتمارس حياتها دون اي ضعف في أجزاء الجسم.

أخبار الإسكندرية

إستصال ورم

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