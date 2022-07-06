ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية فى باكستان إلى 77 قتيلا

اسلام اباد (أ ش أ)

أعلنت وزيرة التغير المناخى فى باكستان شيرى رحمن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية التى تضرب البلاد إلى 77 قتيلا، محذرة من استمرار هطول الأمطار بشكل أكثر من المعتاد.

وأوضحت رحمن - في تصريح اليوم الأربعاء، أن الحصيلة تشمل كافة الضحايا المسجلين منذ بداية موسم الأمطار في 14 يونيو الماضي، واصفة الحدث بأنه "مأساة وطنية".

ويذكر أن معظم حالات الوفاة وقعت في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، إذ لقي 39 شخصا مصرعهم جراء الصعق بالكهرباء أو التعرض لسقوط أعمدة الكهرباء.ز فيما تعد البيوت بالمناطق الريفية عرضة للانهيار خلال موسم الأمطار الممتد من يونيو إلى سبتمبر.

