وعاد رئيس مجلس السيادة السوداني الرئيس الحالي لمنظمة الإيجاد، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى السودان، بعد مشاركته في قمة الإيجاد الطارئة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة.



وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف، في تصريح صحفي، إن القمة كانت من أنجح القمم لمنظمة الإيجاد منذ تكوينها في العام 1986، مشيرا إلى أن قادة دول وحكومات المنظمة اتفقوا جميعا على تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المنطقة.



وأوضح وزير الخارجية السوداني، أن قادة الدول والحكومات في القمة، أشادو بالدور الكبير الذي قام به السودان في تنظيم وإنجاح القمة وقيادة العمل بالمنظمة رغم الظروف السياسية المعقدة التي يمر بها السودان ودول الإقليم.