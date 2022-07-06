احذر مكيفات الهواء تصدر بكتيريا خطيرة تعرضك للخطر..والحل التنظيف بصفة دورية

فاطمة ياسر

نشرت وكالة " نوفوستي"، تقريرا يحث علي ضرورة تنظيف المكيفات الهوائية بصورة دورية، حتي لا تتعرض للإصابة بمرض خطير.

وأكدت الدكتورة أولجا بيريفالوفا، أنه إذا لم يتم تنظيف مكيف الهواء بصورة دورية فهذا يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير، حيث أن هناك بكتيريا خطيرة تتكاثر في مرشحات أجهزة تكييف الهواء، ولذا نجد أن مكيفات الهواء القديمة يمكن أن تصبح مكانا مثاليا لتكاثر البكتيريا المرضية بسبب تراكم البكتيريا بها.

فاستخدام هذه المكيفات غير النظيفة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بحمى الفيلق ، وهذه الحمي تشبه التهاب الأجزاء العليا من الجهاز التنفسي، وقد يصل الأمر إلي التهابا رئويا حادا.

وأوضحت الطبيبة، أنه يعتقد الأشخاص الذين طوال فترة الصيف يتواجدون في مكاتب مكيفة، أنهم يعطسون ويسعلون، بسبب إصابتهم بفيروسات قد تشبه أعراضها متحور "أوميكرون"، ولكن في الواقع إن البيئة داخل مرشحات مكيف الهواء هي رطبة ودافئة، ملائمة جدا لتكاثر بكتيريا الخطيرة ، ولذا فالمكيفات التي لا تنظف بين فترة وأخرى تطلق هواءً مشبعا بالبكتيريا، وبما أن مستوى منظومة المناعة يختلف من شخص إلى آخر، لذلك يلاحظ انتشار تعرضهم للعديد من الأعراض التنفسية.

وقدمت الطبيبة أفضل طريقة للوقاية وهي تنظيف مرشحات مكيف الهواء بصورة منتظمة دائما، وهذا يشمل حتى المكيفات في السيارات.