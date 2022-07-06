إندبندنت: أزمة تكلفة المعيشة فى بريطانيا ترهق قطاع الضيافة بعد بريكست

كتبت: رباب فتحي

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن أزمة تكلفة المعيشة فى المملكة المتحدة أثرت على شركات الضيافة حيث يتراجع القطاع الآن في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص الموظفين.

وألقى أصحاب الفنادق والمطاعم باللوم على "بريكست" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب النقص الحاد في الموظفين ، مما يجعل من الصعب على الكثيرين إبقاء أبوابهم مفتوحة للجمهور.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن جاري كيرلي ، الذي يدير فندق سليجاتشان في جزيرة سكاي ، إن شركته تضم 33 موظفًا فقط بينما كان فريقه في عام 2019 يضم 45-50 شخصًا. الآن ، يتعين عليه هو وزوجته تعويض نقص الموظفين من خلال القيام بوظائف متعددة "في كل قسم" من أقسام الفندق.

وأوضحت الصحيفة أنه يجب عليه التنازل عن ساعات العمل ووقت راحته للتعويض عن النقص في الموظفين المتاحين.

وقال كيرلي لبي بي سي اسكتلندا "هناك أسابيع يمكننا فيها فتح أبوابنا لمدة خمسة أيام فقط. نغلق أيضًا بين الساعة 3 مساءً و 5 مساءً لمنح الموظفين استراحة والتنظيم لخدمة العشاء. وهناك أيام نضطر فيها إلى إبعاد الناس ولا نريد أن نفعل ذلك."

وألقى مالك الفندق باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تحقيق أصعب عام مر به في هذا العمل. قال إن ثلث موظفيه كانوا من الاتحاد الأوروبي في عام 2019 ، لكنه لم يعد يتلقى طلبات من هناك.

وقالت كيلى فيرويزر صاحبة مخبز فى اسكتلندا تم إغلاقه لمدة ثلاثة أشهر لعدم وجود موظفين لإبقائه قيد التشغيل.

ولديها أيضًا شركتان أخريان تكافح من أجل الحفاظ عليهما ، حيث وصفت وجودها في الصناعة بأنها "في حلبة ملاكمة وتتلقى اللكمات باستمرار".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أسوأ تضخم منذ 40 عامًا ، حيث قفز بنسبة 9.1 في المائة في 12 شهرًا حتى مايو ، وهو أعلى معدل منذ فبراير 1982 على الأقل عندما بلغ 10.2 في المائة.