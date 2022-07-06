إصابة 6 عمال زراعيين باختناق إثر استنشاق مبيد حشرى داخل مزرعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 6 عمال زراعين بحالة تسمم إثر استتنشاقهم مبيد حشرى أثناء العمل بمزرعة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة، لتلقى الإسعافات الأولية



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول كل من " محمد أ ال " 22 عاما و" عبد الرحمن أ ال " 17عاما، و" محمد س ح " 45 عاما، و" فرحان س ح" 28 عاما، و"محمد م ج" 18 عاما، و"عبد الله محمد إ" 12 عام، وجميعهم عمال بإحدى المزارع بمدينة الصالحية الجديدة، ومحل إقامتهم محافظة الفيوم، مصابون بحالة تسمم نتيجة استنشاق مبيد حشرى، أثناء القيام بأعمال الزراعة بالمزرعة.



تم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.













