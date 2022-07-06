اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالجيزة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:30 م
إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالجيزة إسعاف- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص، وانقلابهم أعلى المحور المركزي بالجيزة، وانتقل رجال المرور إلي المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم، وانقلاب لسيارتين بالمحور المركزي، نطاق الجيزة، ووجود مصابين، وتباطؤ لحركة السيارات أعلي منطقة المنصورية، اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلي المكان. 
 
 
وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص، وانقلابهم، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصى، وقام رجال المرور برفع أثار الحادث.
 
 
 

ادارة المرور

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