إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الاربعاء،إثر تعرضهم لحادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي، طريق مصر إسماعيلية،أمام دوار العاشر، وجري نقل المصابين إلى مستشفي ابن سيناء لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي، علي طريق مصر إسماعيلية، أمام دوار العاشر، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة.

جري الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سيناء بالعاشر من رمضان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.