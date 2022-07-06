إصابة طالبة بحالة تسمم بعد تناولها مبيد حشرى عن طريق الخطأ بالمنوفية

فريق المحافظات

أصيبت طالبة بالمنوفية، بحالة تسمم إثر تناولها مبيد حشري عن طريق الخطأ، وتم نقلها لمستشفى أشمون العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات .



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "م ع ه" طالبة بالمرحلة الجامعية، ومقيمة بقرية طليا التابعة للمركز، ادعاء إصابتها بالتسمم لتناولها مبيد حشري عن طريق الخطأ.



على الفور تم الانتقال والمعاينة، وبسؤال أسرة الطالبة أقروا بتناول الطالبة لمبيد حشرى عن طريق الخطأ، لاعتقادها أنه مياه شرب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.











