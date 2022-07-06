وقال مصدر قريب من هذا الملف لم يفصح عن هويته - حسبما ذكرت قناة "سي نيوز" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن احد الاشخاص المتواجدين في المكان حاول التدخل لصده، إلا أن منفذ الهجوم طعنه بسكين 6 مرات.. موضحا أن الضحية البالغ من العمر 43 عاما اصيب في القدم والبطن والصدر والفخذ.

وأضاف نفس المصدر أن شخص آخر استطاع انتزاع السلاح من منفذ الهجوم وإلقائه فى نهر الرون.. مشيرا إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار بينما تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

