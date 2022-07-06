إصابة شخصين نتيجة تصادم دراجتين ناريتين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم دراجتين ناريتين بشارع شبين أمام الموقف الجديد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهما ورعايتهما طبيا.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بشارع شبين أمام موقف سيارات الإسماعيلية الجديد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، وأسفرالحادث عن إصابة كل من عبد الله ياسر مصطفى 37 عاما مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، مصاب بجرح بالركبة اليمنى وسحجات وكدمات بالجسم والركبة اليسرى، وكريم أحمد إبراهيم 22 عاما مقيم نفس العنوان مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهما ورعايتهما طبيا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.