إصابة شخصين صدمتهما سيارة مسرعة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية-صبرى غانم

أصيب رجل وفتاة بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مسرعة بهما، بالمنايف على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى ،دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى، لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مسرعة بشخصين امام منطقة المنايف على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى دائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة كلا من على محمود محمد 35 عام مقيم المنايف العالى دائرة مركز ابوصوير ومصاب بتهتك بالكوع الأيمن وجروح بفرحة الراس وكسر بالحوض وغيبوبة تامة وامال سالم طلبة 15عام مقيمة نفس العنوان ومصابة اشتباه كسر بالذراع الأيسر والضلوع من الجهة اليمنى وكدمات بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.