إحالة 7 متهمين لجنايات مطروح فى محاولة تهريب 12 شخصا إلى ليبيا

مطروح -فريق المحافظات

أحالت نيابة السلوم بمحافظة مطروح كل من " ال.ال.ح" و " م.ع.م" و " م.ع.م" و " ا.م.ع" و " م.ج.م" و " أ.ت .ع" و " ع.ع.ع" الي محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار بلال محمد أبوالسعود رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشارين جمال السيد الرفاعي وعبد الرحيم علي مرسي وسامح عبد الوهاب السيد لمحاكمتهم بتهمة " هجرة غير شرعية "

تعود أحداث القضية رقم 7780 لسنة 2022 جنايات السلوم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغا من إدارة مكافحة جرائم الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بقيام المتهمين بمحاولة تهريب 12 شخصا عبر الحدود المصرية الليبية .



كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الهجرة الغير شرعية بمديرية أمن مطروح قيام كل من " ال.ال.ح" صاحب شركة نقاشة و "م.ع.م" مزارع و " م.ع.م"نقاش و " ا.م.ع" صاحب مكتب استيراد وتصدير " م.ج.م" كهربائي و " أ.ت.ع" صاحب مزرعة ارانب و " ع.ع.ع" عامل بفرن بأن قاموا جميعا في الشروع في تهريب 12 شخصا من الحدود المصرية الليبية وذلك بمقابل مبالغ مالية يتم التحصل عليها وتبين من التحريات قيام المتهمين طلبوا من ال12 شخصا الانتظار في مدينة السلوم والآتفاق علي قيام أحد الأشخاص باصتحابهم بسيارة نقل الي الدروب الصحرواية وتركهم هناك للعبور الي الحدود الليبية إلا أن تم ضبطهما وبمواجهتهم ارشدوا عن المتهمين وأماكن تواجدهم و اللقاء القبض عليهم وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات مطروح لمحاكمتهم التي حددت جلسة 16 يوليو الجاري لمحاكمتهم .



