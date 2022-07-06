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أوكرانيا: تسجيل عدد من حالات بيع المساعدات العسكرية والإنسانية الغربية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:00 ص
أوكرانيا: تسجيل عدد من حالات بيع المساعدات العسكرية والإنسانية الغربية أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فاديم ميلنيك تسجيل عدد من حالات بيع المساعدات العسكرية والإنسانية التي تحصل عليها أوكرانيا من الدول الغربية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، إنه حتى البضائع المخصصة للجيش يتم بيعها مقابل المال، وسجلنا عددا من الوقائع في هذا الصدد، موضحا أنه يجب وضع آليات دقيقة للرقابة على وصول وتوزيع واستخدام المساعدات التي يمنحها لنا اليوم شركاؤنا الغربيون.

ولفت مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني إلى أن مكتبه فتح نحو 10 قضايا جنائية بهذا الخصوص، لكن ذلك ليس العدد النهائي للانتهاكات، حيث تسجلها أجهزة أمنية أخرى أيضا.

 


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