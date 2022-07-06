أملاح الاستحمام.. ما هى ولماذا يجب إضافتها إلى روتين العناية بالجسم

تتمتع أملاح الاستحمام بالقدرة على خفض مستويات التوتر عن طريق تحسين الدورة الدموية في الجسم ومساعدة العضلات على الاسترخاء.يعتبر الاستحمام بالماء الساخن مريحًا للغاية وقد يساعدك أيضًا على الاسترخاء والتخلص من التوتر بعد فترة طويلة في العمل، كما يعزز إضافة املاح الاستحمام طاقتك إلى جانب توفير العديد من الفوائد لجسمك وبشرتك أيضًا.
أملاح الاستحمام.. ما هى ولماذا يجب إضافتها إلى روتين العناية بالجسمالأربعاء، 06 يوليه 2022 09:00 ص
املاح الاستحمام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أطعمة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. السكر والملح الأبرزالإثنين، 04 يوليه 2022 03:00 ص
10 أسباب هتخليك تتناول الملح قبل التمرين لخسارة الوزن.. بشروطالخميس، 30 يونيو 2022 11:00 م
الملح قاتل بطيء.. تناوله بكثرة يسبب ارتفاع ضغط الدمالإثنين، 27 يونيو 2022 06:00 م
في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم .. اعرف أضرار الإسراف في تناول الملحالثلاثاء، 17 مايو 2022 03:00 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة