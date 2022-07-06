أملاح الاستحمام.. ما هى ولماذا يجب إضافتها إلى روتين العناية بالجسم

كتبت إيناس البنا

تتمتع أملاح الاستحمام بالقدرة على خفض مستويات التوتر عن طريق تحسين الدورة الدموية في الجسم ومساعدة العضلات على الاسترخاء.يعتبر الاستحمام بالماء الساخن مريحًا للغاية وقد يساعدك أيضًا على الاسترخاء والتخلص من التوتر بعد فترة طويلة في العمل، كما يعزز إضافة املاح الاستحمام طاقتك إلى جانب توفير العديد من الفوائد لجسمك وبشرتك أيضًا.