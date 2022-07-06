أغنام الإسكندرية ومطروح تنعش أسواق الأضاحى فى العريش بشمال سيناء.. فيديو وصور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت أسواق بيع الأضاحي والشوادر بشمال سيناء، حركة بيع وإقبال المواطنين لشراء مواشى تم نقلها من محافظتى مرسى مطروح والإسكندرية.

ونقل تليفزيون اليوم السابع، مشاهد لحركة البيع وإقبال المواطنين من أحد شوادر البيع المخصصة لأضاحى تم نقلها من محافظتى الإسكندرية ومطروح وبيعها فى شمال سيناء، وتحديدا على مسافة قريبة من شاطئ البحر على ساحل مدينة العريش.

وفى السياق، قال أحمد الصعيدى، أحد التجار ويعمل فى سوق المواشى منذ 25 عاما، إن تشابه الأجواء على ساحل البحر المتوسط بين شمال سيناء ومناطق الساحل الشمالى بمحافظتى الإسكندرية ومطروح ساعدهم فى نقل الأضاحي من هناك وتوفيرها فى مدينة العريش.

وأضاف أن أهم الأنواع هى البرقى والرحمانى من الضأن والماعز إضافة لنوع الهلبى وهو الخليط بين النوعين، لافتا إلى أن هناك أوزان تصل لأكثر من 120 كيلو للرأس الواحدة، ويتم البيع بسعر 100 جنيه لكيلو الأوزان الكبيرة، و110 للأوزان تحت 50 كيلو، ويتم البيع على زبائن يحضرون للشراء وبعضهم بترك أضحيته ويحضر يوم العيد، حيث يتم ذبحها له فى هذا المكان.

وتابع أنه يتم الاعتماد فى تغذيتها على القمح والذرة والبرسيم وتبن وردة، ويعمل معه فى الشادر 5 شباب، وأنه تاجر أغنام فى العريش منذ 25 سنة هو وشقيقه، وأنه ينصح كل من يريد شراء أضحية أن يختار صغيرة السن وعليها علامات الصحة وظهرها طرى ويقوم بفحصها وهى واقفة على الأرض وليس مرفوعة وإذا كان سيشتري بالكيلو يفضل أن يكون معه ميزان خاص به ويختار تاجر موثوق فيه للشراء منه ويبتعد تماما عن أى أضحية بها علامات هزل أو درجة حرارتها مرتفعة أو يظهر أى إعياء على عينيها أو عرجاء أو عوراء.



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