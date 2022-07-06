أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.. وعيار 21 يسجل 965 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا عند مستويات تراوحت بين 965 إلي 966 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد هبوط ملحوظ تجاوز 21 جنيها للجرام على مدار تعاملات أمس الثلاثاء، وتأثر سعر الذهب في مصر بما شهدته البورصة العالمية من هبوط إلي مستوى 1761 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 827 جنيها.

عيار 21 سجل 965 جنيها.

عيار 24 سجل 1103 جنيهات.

الجنيه الذهب 7720 جنيها.

أونصة الذهب 1761 دولارات.

السبب الرئيسي لتراجع سعر الذهب في مصر هو الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، إذ هبطت الاونصة من 1811 دولار بداية تعاملات اول أمس الاثنين إلى مستوي 1761 دولار، وجاء هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية بعد الضغط الكبير على المعدن الأصفر نتيجة ارتفاع في الدولار مع اقتراب رفع جديد للفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

محليا، أعلنت شعبة صناعة الذهب وكذلك شعبة تجارة الذهب، أنه بدءا من شهر يوليو 2022 يجرى زيادة سعر المصنعيات بواقع 10 % وفق الاتفاق بين الصناع ومصلحة الضرائب، حيث جرى تعديل الضريبة على القيمة المضافة لمصنعيات الذهب في مصر.

الزيادة التقديرية الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و 18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.