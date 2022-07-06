اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أسرة نيرة أشرف تتلقى العزاء غدا بمسجد الشامى بالمحلة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 04:53 م
أسرة نيرة أشرف تتلقى العزاء غدا بمسجد الشامى بالمحلة نيرة أشرف
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أشرف غريب والد الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التى قتلها زميلها أمام بوابة مجمع كليات جامعة المنصورة عن تلقى العزاء فى ابنته غدا الخميس فى مسجد الشامى بمدينة المحلة بعد التصديق على حكم إعدام المتهم.
 

كان والد نيرة قد رفض تلقى العزاء فى ابنته إلا بعد صدور حكم قضائى ضد المتهم، وأحالت محكمة جنايات المنصورة الأسبوع الماضى أوراق المتهم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه شنقا وعقب صدور الحكم أعلن والدها تلقى العزاء فى ابنته يوم الخميس 7 يوليو بعد تأييد الحكم بالأعدام على القاتل.


 وقضت محكمة جنايات المنصورة بجلستها المنعقدة اليوم، بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأى الشرعى لفضيلة مفتي الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم 6 يوليو للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.


محاكمة قاتل نيرة

فتاة المنصورة

جنايات المنصورة

طالبة المنصورة

حادثة المنصورة

حادث المنصورة

مقتل طالبة المنصورة

جريمة المنصورة

نيرة اشرف

قاتل فتاة المنصورة

محكمة جنايات المنصورة

مقتل فتاة المنصورة

قاتل نيرة أشرف

شهيدة المنصورة

ذبح فتاة المنصورة

الطالبة نيرة أشرف

القاتل محمد عادل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

4 سبتمبر آخر موعد لطعن المتهم بقتل "نيرة أشرف" على حكم إعدامه

الأربعاء، 06 يوليه 2022 03:25 م

384 ساعة حسمت قضية "نيرة أشرف".. النيابة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام ومصير المتهم النهائى تحدده النقض.. محمد عادل يرتدى البدلة الحمراء والجنايات تصدر الحيثيات خلال 30 يوما.. و7 أدلة تقوده إلى "حبل المشنقة"

الأربعاء، 06 يوليه 2022 03:12 م

تعرف على رأى المفتى الشرعى فى إعدام قاتل نيرة أشرف

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:44 م

أخبار مصر.. جنايات المنصورة تقضى بالإعدام شنقا على قاتل الطالبة نيرة أشرف

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:33 م

7 نقاط تلخص منطوق حكم الجنايات بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:20 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة