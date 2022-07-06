أسرة نيرة أشرف تتلقى العزاء غدا بمسجد الشامى بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أعلن أشرف غريب والد الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التى قتلها زميلها أمام بوابة مجمع كليات جامعة المنصورة عن تلقى العزاء فى ابنته غدا الخميس فى مسجد الشامى بمدينة المحلة بعد التصديق على حكم إعدام المتهم.



كان والد نيرة قد رفض تلقى العزاء فى ابنته إلا بعد صدور حكم قضائى ضد المتهم، وأحالت محكمة جنايات المنصورة الأسبوع الماضى أوراق المتهم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه شنقا وعقب صدور الحكم أعلن والدها تلقى العزاء فى ابنته يوم الخميس 7 يوليو بعد تأييد الحكم بالأعدام على القاتل.



وقضت محكمة جنايات المنصورة بجلستها المنعقدة اليوم، بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأى الشرعى لفضيلة مفتي الجمهورية.



وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم 6 يوليو للنطق بالحكم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.



وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.