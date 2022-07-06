اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 02:32 م
أكرم القصاص
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أردنى يقتل نجليه بالرصاص بسبب خلافات مالية والشرطة تفتح التحقيق

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:27 م
أردنى يقتل نجليه بالرصاص بسبب خلافات مالية والشرطة تفتح التحقيق الشرطة الأردنية - ارشيفية
كتب أحمد جمعة

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أقدم شخص سبعينى فى الأردن، وإثر خلافات مالية مع أبنائه في محافظة عجلون، على قتل نجليه رميا بالرصاص.
 
وأكد المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى، أنه تم إلقاء القبض على قاتل ولديه مختبئا داخل مغارة في محافظة عجلون، موضحا أنه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه باطلاق النار على ولديه، إثر  خلاف مالي وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم، وما زال التحقيق جاريا. 
 
في سياق اخر، أكّد العقيد عامر السرطاوي انه ومنذ ما يقارب الشهرين وردت معلومات من  عدد من المستشفيات وباوقات وتورايخ متباعدة لإدارة مكافحة المخدرات حول وجود حالات لاطفال يقطنون في محافظات مختلفة باعمار 14،  10 ، 8، 7، سنوات يشتبه باصابتهم بتسمم دوائي واثنين منهم يشتبه بتناولهم لمادة اللاريكا المخدرة، حيث  قام المستشفى بمتابعة هذا الاشتباه كإجراء وقائي في مثل هذه الحالات .
 
ولفت انه وبحكم الاختصاص الحصري لادارة مكافحة المخدرات للتحقيق في كافة القضايا والمعلومات حول المواد المخدرة فقد تم ارسال مندوبين من الادارة الى المستشفى في كل بلاغ وجرى استدعاء المختبر الجنائي الذي قام بدوره بأخذ العينات اللازمة من الاطفال وذويهم وأُرسلت الى مختبرات كشف السموم في ادارة المختبرات والأدلة الجرمية لفحصها  بأحدث الاجهزة وأدقها، والموجودة لديهم والمخصصة لكشف السموم والمخدرات .
 
 وأكّد السرطاوي ان نتائج الفحوصات المخبرية أكدت وبما لا يدع مجالا للشك أن دماء الاطفال وذويهم تخلو من اية سموم او مواد مخدرة وجرى اغلاق ملف التحقيق لانتفاء وجود المواد المخدرة بشكل قاطع وأكيد  وجرى إخطار أهالي الأطفال والمستشفى بذلك في حينه .
 
 

الاردن

جريمة قتل

اردنى يقتل أبناءه

محافظة عجلون الاردنية



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