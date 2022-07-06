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«مصر الرقمية» قفزة على طريق العالمية.. غدا فى اليوم السابع

الأربعاء، 06 يوليه 2022 07:00 م
«مصر الرقمية» قفزة على طريق العالمية.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "«مصر الرقمية» قفزة على طريق العالمية.. الرئيس السيسى يطلق منصة مصر الرقمية رسميا.. ويؤكد: ربنا حمى بلدنا وهيحميها وبكرة تبقى فى مستوى تانى خالص.. قائمة الافتتاحات تشمل 3 محطات للإنزال البحرى ومركز البيانات الإقليمى بالقاهرة ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية ومتحف البريد المصرى.
 
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- الرئيس السيسي: لو توافر 100 ألف دارس عندهم مقومات هصرف عليهم 12 مليار جنيه.. البلاد بتفضل تبنى وتعمر فى نفسها علشان تاخد مكانها وسط الأمم وده ما بيجيش غير بالصبر والأفكار والتضحيات.. ثقافة التعليم تحتاج تطويرا وتعديلا.. والكتلة الغالبة من المصريين يشتركون فى عمل «جمعيات» من أجل الإنفاق على الدروس الخصوصية

 
- الرئيس السيسي: أتمنى أعملكم أحلى حاجة فى الدنيا.. واللى بيتعمل فى مصر أمر غير مسبوق.. معندناش ثروات ومفيش إلا الرمل والرخام والحجر الجيرى.. ومفيش غير العمل وتطوير الأفكار لتعظيم دخول الناس.. شركة العاصمة لديها كشف بنوك وائتمان محتمل بـ40 مليار جنيه كاش.. وترغب فى تأجير الحى الحكومى بـ4 مليارات جنيه سنويا
 

- الرئيس السيسي: «الدوم» أظهر مواهب الشباب.. وعاوز أبنى إنسان يعرف قدراته الحقيقية.. تكلفة المركز الرقمى الواحد 10 مليارات جنيه.. ميكنة الحى الحكومى تصل لـ100 مليار جنيه.. والجمهورية الجديدة تحتاج إلى أموال كثيرة جدا

 
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