وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الثلاثاء، أن الفائزين الآخرين بهذه الجائزة التي تمنح كل أربع سنوات، والتي تعادل "نوبل في الرياضيات"، هما الباحث المقيم في الولايات المتحدة جون هوه، والبريطاني جيمس ماينارد.

وأضاف أن الميدالية التي يمنحها الاتحاد الدولي للرياضيات تحتفل بـ"الاكتشافات الاستثنائية" للباحثين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما.

يذكر أنه تم الإعلان عن هذه الجائزة في حفل أقيم في مدينة هلسنكي كجزء من المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات، وكان من المفترض أن يتم في البداية في سانت بطرسبرج، لكن تم نقل الحفل إلى هلسنكي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.