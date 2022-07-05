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3 هزات أرضية قبالة جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال ساعة فقط

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 03:26 ص
3 هزات أرضية قبالة جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال ساعة فقط ريختر
كتب : أحمد علوى

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أعلن الفرع الإقليمى للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن 3 هزات أرضية وقعت خلال ساعة واحدة فجر الثلاثاء قبالة الساحل الشرقى لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأشار إلى أن "الهزة الثالثة كانت بقوة 5.2 درجة ووقعت بعد فجر الثلاثاء على بعد 11 كيلومترا من قرية أوست كامتشاتسك، على عمق 27 كيلومترا".

وأضاف: "تم تسجيل هزتين قبل ذلك الأولى بقوة 4.7 درجة، وكان مركزها على عمق 18 كيلومترا، فيما سجلت الهزة الثانية بقوة 4.0".

ولم تصدر أى معلومات عن أضرار أو إصابات.

 

 

 


روسيا

هزة ارضية

ريختر

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