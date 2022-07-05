يارا الرابعة على الدبلومات التجارية المتقدمة: تعبت وربنا وفقنى ونفسى أبقى محاسبة

المنوفية - محمود شاكر

سيطرت حالة من الفرحة العارمة على منزل الطالبة يارا عبد الحكيم فرج على، الطالبة بمدرسة التجارة المتقدمة بأشمون، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية بالتجارة المتقدمة نظام الخمس سنوات.

وقالت يارا إنها عرفت خبر الحصول على المركز الرابع على الجمهورية من إدارة المدرسة التى أبلغتها الخبر، مؤكدة أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله عوض تعبها طوال العام فرحة وسعادة.

وأضافت يارا أنها كانت تذاكر عدد ساعات متفاوتة وليس لها عدد ساعات معين، لافتة إلى أنها تسعى دائما ألا تترك أى درس أو تؤجل أى درس لتحصيله، حتى لا تتراكم عليها أى دروس وحتى تتمكن من الوصول إلى التفوق.

وتابعت يارا أن التعليم الفنى من أفضل أنواع التعليم، وأنها فضلت الالتحاق به لتحقيق تفوقها، ولتحقيق أفضل النتائج، مؤكدة أنها تطمح فى الالتحاق بكلية التجارة حتى تحقق حلمها بأن تصبح محاسبة بأحد البنوك المصرية.

وأكدت يارا أن أسرتها لعبت دورا كبيرا فى سبيل الوصول إلى التفوق الذى حققته، ومن أجل الوصول إلى المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تعبهم فى توفير الوقت اللازم للتحصيل والهدوء النفسى لها حتى تتمكن من التميز والتفوق، مؤكدة أنها تسعى للحصول على فرصة عمل تساعدها على استكمال دراستها وحتى لا ترهق أسرتها أكثر من ذلك، مؤكدة أنها تسعى الاستكمال لدراستها وتميزها، وحتى تحقق حلم أسرتها فى التميز والتفوق.

وعن أمنيتها قالت يارا إنها تتمنى أن تكون فى إدارة الحسابات بأحد البنوك المصرية، وأن تكون متميزة ومتفوقة فى عملها وأن تحقق الهدف الذى تحلم به من صغرها.