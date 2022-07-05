اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:37 م
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وكيل "تعليم دمياط" يكرم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة المبدع الصغير

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:14 م
وكيل "تعليم دمياط" يكرم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة المبدع الصغير جانب من التكريم
دمياط معتز الشربينى

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كرم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب أحمد أحمد إبراهيم الدسوقى من مدرسة الإمام محمد عبده الإعدادية بادارة دمياط التعليمية، لفوزه بالمركز الأول بمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية.


كما كرم "وكيل الوزارة" الطالبين محمد يمان مصطفي الشوا بمدرسة الشيخ ضرغام الإعدادية المشتركة بإدارة عزبة البرج التعليمية، لحصوله على المركز الأول علي مستوى الجمهورية في مسابقة أبدع وابتكر للطلاب الوافدين، والطالبة آية محمد الخولاني من مدرسة الجربي الإعدادية بنات بإدارة عزبة البرج التعليمية، لحصولها على المركز الثالث جمهوري بذات المسابقة.

وهنأ الدكتور "خالد خلف" الطلاب الفائزين متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق، معربا عن شكره وتقديره لتوجيه الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لحرصه علي تحفيز و تشجيع الأمثلة المضيئة وتقديم الدعم الفني.


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