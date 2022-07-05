وصول جثمانى أستاذة جامعية وزجها توفيا بشرم الشيخ وبدء صلاة الجنازة عليهما

الإسماعيلية- صبرى غانم

وصل منذ قليل لمدينة الإسماعيلية جثمانى أستاذة جامعية بجامعة قناة السويس وزجها المتوفيان في حادث تصادم بمدينة شرم الشيخ .

وأدى المئات من المواطنين بمدينة الإسماعيلية صلاة الجنازة على المتوفيان بمسجد حفنى بالاسماعيلية، ولقيت أستاذة جامعية بجامعة قناة السويس وزوجها مصرعهما أثناء عودتهما من شهر العسل بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وكان اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، تلقي إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم أ ع 3448 قرب مدينة أبو رديس.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ الذى اسفر عن مصرع عمرو عريبة ابن محافظة الإسماعيلية مدير التحركات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وزوجته الدكتورة فاطمة ممدوح المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية كلية التجارة بجامعة قناة السويس .

وكان المتوقى احتفل بزواجه في نهاية شهر يونيو الماضي في إحدى القاعات في مدينة الإسماعيلية وسط حضور أقاربه وأصدقائه.

وسافر الشاب وزوجته إلي مدينة شرم الشيخ لقضاء فترة إجازته خلال الأسبوع الماضي، وتعرضت السيارة للانقلاب أثناء عودته من الأجازة قرب مدينة أبورديس.