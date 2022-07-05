وزير الرى يبحث مع مدير عام مركز أكساد التعاون فى مجال الموارد المائية

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى ، الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" والوفد المرافق لبحث التعاون بين الوزارة ومركز أكساد، لبحث التعاون بين الوزارة والمركز في مجال الموارد المائية والرى، وبحث مشاركة مركز أكساد في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفاعليات المياه ضمن برنامج رئاسة قمة المناخ COP 27 المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأشار عبد العاطى، الى ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات عديدة في مجال المياه نظراً لمحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية ، في الوقت الذى تسعى فيه الدول العربية جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه والأهداف الأخرى التي تتقاطع معه، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون بين مختلف الدول العربية في مجال تنمية الموارد المائية وتطوير نظم الري وتبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بين الدول، بما يحقق زيادة في مرونة المنظومات المائية بهذه الدول للتعامل مع التغيرات المناخية.

كما أشار الى أهمية تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول العربية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية ، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت.

‏ واستعرض عبد العاطى والعبيد مسودة إتفاقية التعاون المقترحة بين وزارة الموارد المائية والرى ومركز أكساد والتي تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تنظيم لقاءات علمية وندوات ودورات تدريبية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، إدارة المياه ورفع كفاءة إستخدامها ، حصاد مياه الأمطار والحماية من السيول، الدراسات العلمية في مجال المياه الجوفية ، دراسات التكيف مع التغيرات المناخية ، تنمية القدرات الفنية للعاملين في مجال المياه ، رفع الوعي المائي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الترتيب لعقد مؤتمر لوزراء المياه والزراعة والبيئة على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وعقد إجتماع عن الأمن المائي والغذائي على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ القادم.

وأشار العبيد لمشاركة مركز أكساد فى فعاليات المياه ضمن قمة المناخ القادم من خلال إعداد ورقة عمل تعبر عن رؤية جامعة الدول العربية تجاه الأمن الغذائي العربى ، بالإضافة لعرض النماذج التطبيقية التي تنفذها أكساد للتكيف مع التغيرات المناخية في الوطن العربي لرفع كفاءة إستخدام الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة العربية.