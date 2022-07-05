اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:56 م
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وزير الإسكان يُصدر قراراً بحركة تكليفات جديدة بأجهزة المدن

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:36 م
وزير الإسكان يُصدر قراراً بحركة تكليفات جديدة بأجهزة المدن وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة ترقيات وتكليفات جديدة بأجهزة المدن، بهدف دفع العمل فى المشروعات الكبرى، التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، مؤكداً أنه يتم متابعة أداء العاملين بشكل دوري، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين.
 
ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتولى المهندس صلاح الدين أحمد القليوبي، رئيس جهاز تنمية القطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، الإشراف على جهازي القطاع الثاني والثالث بالساحل الشمالي الغربي بالإضافة إلى عمله، والمحاسب محمد طه عبد العزيز، مدير عام الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة السادات، العمل نائباً  لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والمهندسة ابتسام عبد الرحيم إبراهيم وحش، مدير عام العقود وتحديد الأسعار ( ندباً ) بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندسة/ أمل ممدوح هاشم عامر، مدير عام المشتريات والمخازن ( ندباً ) بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
 
كما نص قرار وزير الإسكان، على أن يتولى المهندس أشرف عبد الوهاب بيومي،  كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس فرج جمعة عبد الرحمن سعيد، مهندس معماري أول بجهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، والأستاذ الطيري حسن عبده حسن، أخصائي شئون إدارية أول بجهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، والمهندس السيد محمد إبراهیم أمین، معاون هندسی لرئیس جهاز تنمية مدينة العبور، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور.
 
كما شمل القرار، تكليف المهندس أسامة محمد سيد على، مهندس ميكانيكا أول بجهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، والمهندس محمد عبد الفتاح السيد العزوني، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة،  والمهندس علاء محمد السيد حماد، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

اجهزه المدن الجديده



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