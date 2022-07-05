وزيرة خارجية النمسا السابقة تلقت تهديدات بالقتل وغادرت البلاد

وكالات

غادرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل بلادها بسبب تهديدات عديدة وجهت إليها، وصلت إلى حد التهديد بالقتل.

وتركت كنيسل منصبها في مجلس إدارة شركة "روس نفط" الروسية في 20 مايو، حيث شغلت منصب مديرة مستقلة.

كما اتخذ المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر وماتياس وارنيج قرارات مماثلة، بعد أن شغلا منصبي الرئيس ونائب الرئيس.

وفي وقت سابق، على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو السياسيين الأوروبيين الذين شغلوا سابقا مناصب عامة إلى ترك مناصبهم في الشركات الروسية، مع تهديدهم في حالة الرفض، بإدراجهم في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.