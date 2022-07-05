اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:09 ص
أكرم القصاص
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وزيرة الدفاع النمساوية تتعهد باستمرار دعم الأمن فى مالى

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:00 ص
وزيرة الدفاع النمساوية تتعهد باستمرار دعم الأمن فى مالى رئيس النمسا
اش ا

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أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، أن بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبى فى مالى، أنهت مهمتها بنجاح وعادت إلى البلاد، مشيرة إلى تعهد فيينا باستمرار دعم الأمن فى مالى بعد انسحاب فرنسا.

 

وقالت تانر - فى تصريح الاثنين -" إن النمسا على استعداد لدعم الأمن فى مالى بشكل أكبر فى المستقبل، لافتة إلى أن الوضع الأمنى فى الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا قد تدهور بشكل حاد بعد انسحاب الجنود الفرنسيين، وسيتم إجراء تقييم للوضع الأمنى فى مالى على المستوى الأوروبى بحلول الخريف المقبل على أبعد تقدير".

 

وتعهدت الوزيرة باستمرار مشاركة النمسا فى مجال التدريب العسكرى مع بقاء سلامة الجنود النمساويين، تحتل الأولوية القصوى لوزارة الدفاع.

 


النمسا

وزيرة الدفاع النمساوية

الأمن فى مالى

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