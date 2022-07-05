وزارة التخطيط: جامعة بورسعيد تفوز بالمركز الأول في مسابقة المشروعات التنموية

كتبت أسماء أمين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أسماء الفرق الفائزة بمسابقات مبادرة "شباب من أجل التنمية" وذلك خلال الاحتفالية التي أطلقتها الوزارة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومنسق المبادرة؛ إن مستوى الأوراق البحثية والمشروعات التي تقدمت للمسابقة تعكس مستوى متقدم من الوعي لدى الشباب المصري، ولدى الجامعات المصرية كذلك، كما يؤكد قدرة الدولة على تخريج قيادات جديرة بالعمل العام في مجالات مختلفة كالصحة والتعليم والسكن اللائق والحماية الاجتماعية.

وأشار علاء إلى أن الخطوة القادمة سيتم التركيز فيها على الاستفادة من تلك المشروعات وتبنيها، وتشجيع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى على احتضان تلك المشروعات، وهو الأمر الذي تدعمه وزارة التخطيط والدولة ككل، مؤكدًا أنه تم العمل بالفعل على الدورة الجديدة من مبادرة "شباب من أجل التنمية" والتي سيتم إطلاقها في أغسطس القادم.

وفاز بالمركز الأول في مسابقة المشروعات التنموية جامعة بورسعيد عن موضوع دعم المنظومة الصحية عن طريق إنشاء مركز علاج السموم الإكلينيكية ومكافحة الإدمان التابع لمستشفى جامعة بورسعيد لخدمة إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، وبالمركز الثاني جامعة بني سويف عن موضوع منظمة تحديات السيطرة سي سي بي كي يوCC-PKU وبالمركز الثالث فريق جامعة القاهرة عن موضوع إنشاء النادي الأخضر لتعزيز دور المرأة ومشاركتها المجتمعية في حماية البيئة، وبالمركز الرابع فريق جامعة المنصورة عن موضوع تطوير نظام ري مبتكر وذكي وصديق للبيئة قائم علي تقنيات الذكاء الإصطناعى وتعلم الآلة، وفاز بالمركز الخامس فريق جامعة عين شمس عن موضوع دور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مواجهة العنف ضد المرأة.

كما فاز بالمركز الأول في مسابقة أوراق السياسات فريق جامعة المنصورة عن موضوع التهرب الضريبي في المهن الحرة غير التجارية: بين حتمية التغيير ونتائج التطبيق، وبالمركز الثاني فريق جامعة بورسعيد عن موضوع المنظومة الرقمية الشاملة لتطوير دور المعلمين في رعاية الموهوبين وذوي الهِمَم وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، وبالمركز الثالث فريق جامعة عين شمس عن موضوع الشريط الأخضر: من الانفصال إلى الإتصال العمراني: تصميم متنزهات زراعية مستدامة، وبالمركز الرابع فريق جامعة بني سويف عن موضوع برامج تقنية مستدامة لتأهيل معلمي الابتدائية للمنهج الجديد، وفاز بالمركز الخامس فريق جامعة القاهرة عن موضوع آليات تعزيز دور التحول الرقمي في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة في مصر.