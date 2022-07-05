وأذن في الناس بالحج.. بهجة وجمال فى رسومات منازل الحجاج بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع أحد نجوم رسم منازل الحجاج في غرب محافظة الأقصر، وهو الفنان أحمد الطيب النجار الذي يرسم مظاهر الحج في المنازل منذ 35 سنة مضت، حيث إنه فى قرى ونجوع الأقصر منذ عشرات السنين تحظى رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام بتراث شعبى مميز، وذلك لما تحظى به فريضة الحج من محبة وقدسية كبيرة بين أبناء الأقصر والصعيد بأكمله.

ويقول الفنان أحمد الطيب إبن مدينة القرنة، إنه ترتبط بفريضة الحج عدد من العادات والتقاليد التى لا تتغير مع مر العصور، فقبل أيام من عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة تجلب الأسر المختلفة الخطاطين والرسامين لتجميل واجهات منازل الحجاج بالرسومات والكلمات الدينية التى تعبر عن موسم الحج لتدوين تلك الرحلة للحاج.

ويضيف رسام منازل لليوم السابع، أنه حصل على دبلوم زخرفة ويهوي الرسم حيث بدأ منذ عام 1984 في رسم رحلة الحج في منازل الحجاج بمدينة القرنة، ولا يزال يرسم كل ما يدل على رحلة الحج الجميلة، موضحاً أنه يقوم بتزيين منازل الحجاج بالنقوش والرسومات المعبرة عن موسم الحج والمحبة والسعادة بين الحجاج، حيث تشمل تلك العبارات "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً"، و"حج مبرور وذنب مغفور"، ورسومات الكعبة الشريفة ورفقة الغار وبيت الله الحرام، وجبل عرفات، وغيرها من مراسم الحج المبارك، حيث انه يتم أيضاً رسم تفاصيل رحلة الحج من الألف للياء بحسب طلب أسرة الحاج من الخروج من المنزل وحتى الوصول للأراضى المقدسة والطواف والوقوف بجبل عرفات ورمى الجمرات والعودة بالبواخر والطائرات وخلافه.