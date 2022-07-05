ننشر تفاصيل اجتماع مناقشة مسودات فصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد2022

كتبت مروة الغول

شاركت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في اجتماع مناقشة المسودات الأولية لفصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، والذي عُقد بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من27 يونيو – 1 يوليو2022.

شارك في الاجتماع ممثلون عن كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومثل المنظمة في هذا الاجتماع عبدالفتاح دندي، مدير الإدارة الاقتصادية والمشرف على إدارة الاعلام والمكتبة، وماجد عامر باحث اقتصادي أول في الإدارة الاقتصادية.

تم خلال الاجتماع مناقشة مسودات الفصول المُعدة من قبل الجهات المشاركة،كما تم إبداء بعض الملاحظات حولها، والاتفاق على الأخذ في الاعتبار الملاحظات والتعديلات المقترحة من قبلها بهدف اخراج التقرير بالشكل الملائم.

وتم اعتماد هياكل الفصول وفق الصيغ التي تم عرضها، ومنها الفصل الخامس الذي تقوم بإعداده الأمانة العامة لمنظمة أوابك والمتعلق بالتطورات في مجال الطاقة، والذي يغطي الوضع العام للاستكشاف والاحتياطيات والإنتاج عربياً وعالمياً، والطلب على الطاقة، والمخزونات النفطية العالمية (التجارية والإستراتيجية)، وصادرات النفط والغاز الطبيعي، وقيمة الصادرات النفطية العربية، والاَفاق المستقبلية لاستثمارات الطاقة في الدول العربية. بالإضافة إلى إعداد الجزئية الخاصة بالصناعات الهيدروكربونية ضمن الفصل الرابع المتعلق بالقطاع الصناعي.

و أكد المجتمعون على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير التقرير الاقتصادي العربي الموحد من حيث المضمون والشكل، بناء على الملاحظات التي تمت مناقشتها، والسعي إلى التأصيل البحثي للموضوعات محل التناول من خلال عرض الأدبيات الاقتصادية، وتقديم توصيات بناءة على صعيد عملية صنع السياسات بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية.