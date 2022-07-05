نقيب الخدمات الإدارية: تنسيق مع المحافظات لمنح حوافز للأعضاء فى العيد

كتبت آية دعبس

أكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أن عمال النظافة والحدائق والأوقاف والمحافظات ومديريات القوى العاملة ضمن العمالة التي تؤدى عملها فى أيام عطله عيد الأضحى المبارك، ويتم التنسيق مع رؤساء الهيئات ومدير المديريات بالمحافظات بأن يتم إعطائهم حافز نتيجة عملهم بأيام عطله العيد.

وأوضح المهيرى، فى بيان، أن عمال الخدمات الإدارية يؤدون عملهم في تجهيزات ساحات الصلاة ومنافذ الذبيح وشوادر بيع الخراف وتجهيز الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل والمناطق الأثرية بالمحافظات وكذلك السائقين والفنيين للعمل على رفع كفاءة الشوارع واماكن الساحات والمتنزهات خلال عطله عيد الأضحى المبارك، موجها التهنئة لجميع العاملين باللجان الفرعية للخدمات الإدارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر أن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.