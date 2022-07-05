اليوم السابع
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نقابة الأطباء تكرم فريقا جراحيا أجرى عمليات الشفة الأرنبية بـ4 محافظات

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:37 م
نقابة الأطباء تكرم فريقا جراحيا أجرى عمليات الشفة الأرنبية بـ4 محافظات جانب من التكريم
كتبت: آية دعبس

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كرمت لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، فريق مشروع الشفة الأرنبية للأطفال، وذلك في حضور الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة، والدكتور خالد آمين عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة مصر العطاء.

وأوضح أمين، فى بيان، أن مشروع الشفة الأرنبية انطلق بداية من محافظة الفيوم وبني سويف حيث قامت قافلة شارك فيها أطباء متخصصون متطوعون بالكامل بعمل  عمليات الشفة الأرنبية و اصلاح سقف الحلق في محافظة الفيوم وبني سويف ، وذلك تحت إشراف لجنة مصر العطاء، مشيرا إلى أن تكريم أعضاء قافلة مشروع الشفه الأرنبية جاء لما قدموه من خدمات طبية جليلة خلال عمل القافلة من خلال الكشف على المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية اللازمة .

وأكد أن لجنة مصر العطاء ستستكمل تنظيم مثل هذه القوافل الطبية المجانية لإجراء مثل هذه العمليات في جميع محافظات الجمهورية للقضاء على الشفة الأرنبية ولمساعدة الأطفال في حياة طبيعية كريمة، وذلك عن طريق إجراء العمليات الجراحية اللازمة والتي تعيد الفك الي طبيعته مما يؤدي الي تحسن كبير في الشكل وكذلك تحسن النطق والكلام عند الاطفال، لافتا إلى أن مثل هذه القوافل وكذلك كل ما تقدمه  لجنة مصر العطاء بشكل عام هي من أموال تبرعات المواطنين المصريين.

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 جانب من تكريم الفريق الجراحى 

 

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تكريم الفريق الجراحى 

 

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 جانب من التكريم 

 


نقابة الاطباء

مصر العطاء

الشفة الارنبيه

نقيب الاطباء



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