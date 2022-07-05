ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى بقرية الشغب فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بمقر الجمعية الزراعية بقرية الشغب بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي، وشرح قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وذلك في حضور مسئولي الجمعية الزراعية وعدد كبير من المزارعين من أهالى قرية الشغب والدبابية.

ومن جانبه يقول رأفت صادق بإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بفرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل، أن قانون التأمين الصحي الشامل هو قانون إلزامي على جميع المواطنين فى جمهورية مصر العربية، ويتم تطبيقه على مراحل بالمحافظات المختلفة ومنها محافظة الأقصر التي تم تطبيق النظام بها بعد محافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى.

ووجه رأفت صادق، إلى أن عملية الانضمام للتأمين الصحي الشامل تبدأ بالتسجيل في أقرب وحدة صحية أو مركز طبي للمنتفع، وتقديم الأوراق اللازمة لاستخراج بطاقة طب الأسرة وذلك للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية والإستفادة منها، والتي تقدم لكل أفراد الأسرة ومن ثم العرض على التخصصات الطبية المختلفة وعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم.

وتابع رأفت صادق، أنه من حق كل مواطن داخل محافظة الأقصر الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة دون التفرقة بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن المنظومة واجهت العديد من الصعوبات منها عدم إلمام المواطن بكيفية التسجيل واستخراج كارنيه طب الأسرة، إلا أن الحملات التثقيفية والتوعوية لهيئة التأمين الصحي الشامل بالقري والنجوع استطاعت أن توجه المواطن بطريقة صحيحة.

كما ناشد المواطنين بسرعة التسجيل بالمنظومة والحصول على الخدمات وتسديد الإشتراكات طبقا للقانون مع إلتزام الدولة بإعفاء الغير قادرين، حيث قال أن الهدف من الندوات التثقيفية التي تجوب القرى والمدن بالمحافظة هو التعريف بخطوات الحصول على الخدمة الصحية داخل المنظومة، وتذليل العقبات أمام المنتفعين والاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين عن نظام التأمين الصحي الشامل، والتواصل مع الإدارات المعنية بالفرع، وفي نهاية الندوة تم الرد على استفسارات المواطنين عن التأمين الصحي الشامل بشأن عدم تفعيل خدمة الطواريء في الفترة المسائية، مطالبين بتفعيلها بصفة مستمرة داخل مراكز ووحدات طب الأسرة بالقري النائية التي تبعد عشرات الكيلو مترات عن المستشفيات، بالإضافة إلى مشكلة الحجز عبر الخط الساخن 15344 وصعوبة الاتصال بسبب العطل المتكرر مطالبين بتوافر تخصصات مختلفة داخل طب الأسرة لتخفيف المعاناة داخل المستشفيات.

وجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن عدد من الندوات التثقيفية التي يعقدها الفرع بالجمعيات الزراعية خلال الأسابيع القادمة بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر، وذلك بناءاً على توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وإشراف الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.



ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي بقرية الشغب جنوب الأقصر (1)



ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي بقرية الشغب جنوب الأقصر (2)



ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي بقرية الشغب جنوب الأقصر (3)



ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي بقرية الشغب جنوب الأقصر (4)







