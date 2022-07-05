اليوم السابع
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نبيلة مكرم تشيد بجهود علماء وخبراء مصر تستطيع فى ضخ الاستثمارات

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:31 م
نبيلة مكرم تشيد بجهود علماء وخبراء مصر تستطيع فى ضخ الاستثمارات السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

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أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بما يبذله المهندس تامر هدايت، أحد أبرز خبراء مصر تستطيع، وعضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، من جهد وعمل لخدمة وطنه والتوسع في المشروعات الرقمية في السوق المصري.
 
وأكدت وزيرة الهجرة، حرصها على متابعة نتائج النسخ السابقة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ومن بينها "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والذي شارك فيه المهندس تامر هدايت، والانطلاقة القوية لشركته في مصر، بعد المؤتمر ليصبح لديها شراكات استراتيجية قوية مع العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة، بجانب عملاء من خارج مصر، مهنئة هدايت بتوقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركته، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسب المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصناعة.
 
وثَمّنت وزيرة الهجرة جهود علماء وخبراء مصر تستطيع في ضخ الاستثمارات في السوق المصري، والإسهام في خطط التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للمتخصصين في مختلف المجالات، مثمنة إصرار المهندس هدايت على التوسع في مشروعات التحول الرقمي في مصر وصولًا إلى عشرات المهندسين والتقنيين.
 
من جانبه، أشاد المهندس تامر هدايت، بجهود وزيرة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، وتنظيم مؤتمرات مصر تستطيع للاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج، معربا عن سعادته بأنه كان أحد المشاركين بالمؤتمر.
 
وأوضح المهندس تامر هدايت، أن السوق المصري سوق واعد في الحلول التكنولوجية، وقادر على اجتذاب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، مؤكدًا حرصه على توطين التكنولوجيا الرقمية في مصر، وأن التوجه العام لشركته يهدف إلى الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعيّ والتحول الرقمي، مثمنًا جهود السفيرة نبيلة مكرم في إرسال الرسائل الإيجابية إلى المصريين بالخارج.
 
ولفت هدايت إلى أن اهتمام شركته في مصر خلال الفترة من 2022 -2024 سيكون منصبًا على القطاع العام، لذلك قامت خلال ال 24 شهر السابقين بمضاعفة نموها، حيث كانت حجم العمالة 10 موظفين في منتصف عام 2019 والآن  أصبح 60 موظفًا ويستمر تضاعف العمليات في القاهرة والتي تعد بوابة شركته في أفريقيا.

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