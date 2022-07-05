نائب وزير التعليم: لو علمنا أولادنا بالطريقة القديمة لن يكونوا صالحين للمستقبل

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مسألة تشكيل ورفع الوعى تشاركية ولا تأتى أبدا بمفردها، موجها حديثه لأولياء الأمور، قائلا: "لو علمنا ابنك بالطريقة القديمة لن يكون صالح للمستقبل، يجب إخراج شباب قادر على المنافسة والمواجهة، ولذلك التغيير فى صالح الطلاب وليس ضدهم".



جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، تحت عنوان "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة تضامن النواب، وبحضور وزراء التخطيط والتضامن والتموين والأوقاف والشباب والرياضة والزراعة حيث تستمر أعمال الجلسة من خلال ثلاث جلسات يتحدث فيها عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات أبرزهم رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى ولفيف من المسؤولين والنواب وبحضور ممثلين من وزارة العدل والتربية والتعليم والثقافة والموارد المائية والري والاتصالات والبيئة والتعليم العالى والمجلس القومى الأشخاص ذوى الإعاقة والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المناهج ليست فقط تجهيز الطالب لمادة تعريفية، موضحا أنه يجب أن يبحث الطالب عن المعلومة لا أن يتم إيصالها له، مشيرا إلى أن الشائعات، خاصة فى التعليم، حدث ولا حرج، مؤكدا أن الوعى هو بداية السلم الوجدانى، مشيرًا إلى أن الوعى بالمشروعات العملاقة وتغيرات المناخ والتنوع البيولوجي مسئولية وزارة التربية والتعليم وكافة الوزارات والهيئات ووسائل الإعلام المختلفة.