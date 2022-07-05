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نائب محافظ الوادى الجديد: السيطرة على حريق بزراعات نخيل بالفرافرة دون إصابات

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:55 ص
نائب محافظ الوادى الجديد: السيطرة على حريق بزراعات نخيل بالفرافرة دون إصابات حريق - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، عن نجاح قوات الحماية المدنية بالمحافظة فى السيطرة على حريق نشب بقرية الخير والنماء بمركز الفرافرة بمنطقة زراعات نخيل على مساحة 3 أفدنة، ما أسفر عن احتراق 60 نخلة مثمرة وغير مثمرة دون وقوع خسائر بشرية أو تلفيات بالمنازل وحظائر الماشية المجاورة.

وأوضحت نائب المحافظ استمرار أعمال التبريد التى تقوم بها قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز للتأكد من إخماد الحريق بشكل تام، معربًة عن شكرها وتقديرها لجهودهم فى التعامل السريع مع الموقف، وموجهًة ببحث أسباب الحريق لتلافى تكرار الواقعة.

 


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