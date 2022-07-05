مياه سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك.. صور

ومن جانبه، أضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب، أنه يستمر عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا وأنه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالأفرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والإرتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأكد المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى أن الشركة قامت بتطهير شبكات الصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة وجاهزية الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال الرقم 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 لخدمة الواتس اب.