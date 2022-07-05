اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:19 م
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مقتل شخص وإصابة 7 آخرين فى قصف روسي مكثف على مدينة سلافيانسك

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:40 م
مقتل شخص وإصابة 7 آخرين فى قصف روسي مكثف على مدينة سلافيانسك قصف - أرشيفية
وكالات

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قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون جراء القصف المكثف الذي شنته القوات الروسية على مدينة سلافيانسك.


وقال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة سلافيانسك فاديم لياخ، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "وفقًا للبيانات الأولية، أدى القصف المكثف للمدينة اليوم إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين وبسبب الغارات، اشتعلت النيران في السوق المركزي".


وأفاد بأن العديد من الأحياء تضررت نتيجة القصف الروسية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحديد مدى الضرر.


وكانت القوات الروسية قد شنت هجوما كبيرا على سلافيانسك في 3 يوليو الجاري، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 15 آخرين. اندلع ما يصل إلى 15 حريقا في المدينة.


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