اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:43 م
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مقتل امرأة فى قصف مدفعى أوكراني استهدف دونيتسك قرب الحدود مع روسيا

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:21 م
مقتل امرأة فى قصف مدفعى أوكراني استهدف دونيتسك قرب الحدود مع روسيا أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت بعثة دونيتسك في المركز المشترك للإشراف على نظام وقف إطلاق النار مقتل إمرأة في قصف مدفعي أوكراني على المقاطعة الواقعة بالقرب من الحدود مع روسيا. 


وأفادت البعثة ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأن امرأة مدنية تبلغ من العمر 42 عاما قتلت جراء القصف المستمر للجيش الأوكراني على عدة مناطق في دونيتسك منذ صباح اليوم باستخدام مدفعية عيار 155 ملم تستخدم من قبل قوات حلف شمال الإطلسي (الناتو). 


وكانت سلطات دونيتسك قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 4 أشخاص وإصابة 31 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف عدة مناطق في دونيتسك.


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