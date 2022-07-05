وقالت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن هناك مخاوف من أن يكون عدد القتلى أعلى حيث فقد العديد من الأشخاص بعد أن ضربت الفيضانات المفاجئة المناطق النائية في جنوب غرب إقليم "بلوشستان" الليلة الماضية.

بدورها، قالت السلطات إن موجة الأمطار الغزيرة الأخيرة التي بدأت يوم أمس الاثنين، واستمرت حتى اليوم الثلاثاء، قد تسببت في إلحاق أضرار أيضا بعشرات المنازل في "بلوشستان".

يذكر أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية تتسبب في إحداث فوضى في باكستان كل عام كما أنها تسفر عن مصرع عشرات الأشخاص.