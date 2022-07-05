مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقى شاب مصرعه وأصيب شخص آخر إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة بخارية "موتوسيكل" بمركز النوبارية بالبحيرة.

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين وصول مستشفي غرب النوبارية "محمد أ.ع" 28 سنة جثة هامدة، وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وذلك على خلفية حادث سير بدائرة مركز النوبارية.

كما تبين وصول "م.ع" 24 سنة مصاب بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجارى إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.