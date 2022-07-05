مصرع سائق وطالب فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

لقى شخصان مصرعهما وذلك على إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم تم نقل الجثتين للمستشفى المركزى بأخميم وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفين بالطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز أخميم وتم الدفع بقوات إدارة المرور ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم أنه أثناء سير السيارة نقل " قيادة المدعو خليفة ا خ 30 سنة سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمواجهة بالسيارة نقل " قيادة المدعو كرم ك ط م 28 سنة سائق ويقيم دائرة المركز نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الأولى وكامل ع ح ت 15 سنة طالب ويقيم دائرة مركز دار السلام من مستقلى السيارة الأولى تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أخميم المركزى.

وبسؤال قائد السيارة الثانية وخلف الله ا خ ا 29 سنة عامل شقيق المتوفى الأول وعادل ح ت س 49 سنة عامل والد المتوفى الثانى ويقيمان دائرة مركز دار السلام بمضمون ما تقدم ونفيا الأخيرين الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثتين.